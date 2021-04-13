طقس الأربعاء.. 8 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ثاني أيام شهر رمضان

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء (ثاني أيام شهر رمضان)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، والشرقية، والقصيم»، وأجزاء من مرتفعات مناطق: «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

ويشهد البحر، الأحمر رياحا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في المملكة بالدرجة المئوية: