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«نتعاون ما نتهاون».. وزارة الصحة توجه 5 نصائح حول الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - خلال شهر رمضان المبارك

وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان مبارك، وذلك للحماية من فيروس .

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر» عدة نصائح تحت وسم «نتعاون ما نتهاون»، والتي جاءت كالآتي:

-    الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

-    الاعتذار عن التجمعات الأسرية.

-     الابتعاد عن أماكن التجمعات. 

-    الإبلاغ عن المخالفات. 

-    أخذ لقاح كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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