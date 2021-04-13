«نتعاون ما نتهاون».. وزارة الصحة توجه 5 نصائح حول الإجراءات الاحترازية

وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان مبارك، وذلك للحماية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر» عدة نصائح تحت وسم «نتعاون ما نتهاون»، والتي جاءت كالآتي:

- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- الاعتذار عن التجمعات الأسرية.

- الابتعاد عن أماكن التجمعات.

- الإبلاغ عن المخالفات.

- أخذ لقاح كورونا.

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