الجهني يعلق على «طقس أول رمضان»: الرطوبة المدارية لم تتعمق بعد

أبدى الباحث في الظواهر المناخية، الدكتور زياد الجهني، تفاؤله بطقس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نسمع أخبار الأمطار والخيرات مع أول شهر رمضان، ولا نزال بالبداية حيث لم تتعمق الرطوبة المدارية حتى الآن.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء (ثاني أيام شهر رمضان)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، والشرقية، والقصيم»، وأجزاء من مرتفعات مناطق: «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

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