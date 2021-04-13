مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. ويوجه نصيحة

بيَّن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح الوتر بثلاثين دقيقة، ناصحًا الأئمة بعدم مخالفة التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال سماحة المفتي، عبر الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بموقع تويتر، إن صلاة التراويح سنة والأهم هو الطمأنينة في الأركان لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأما العدد فعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».

واستكمل المفتي أن السيوطي قال: الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد، ولم يثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها.

وأضاف مفتي عام المملكة، أنه على الأئمة النظر في ما يكون فيه مصلحة الجماعة وما لا يخالف التعليمات المقررة للاحترازات الوقائية لجائحة كورونا، داعيا: «كشف الله الغمة عن المسلمين ورفع ما بهم من هذا الوباء. وأصلح أحوالهم».

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