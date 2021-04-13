خادم الحرمين: جعل الله شهر رمضان خيرًا وبركة على عموم المسلمين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى عموم المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عزل وجل، أن يرفع عنا الوباء.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير».