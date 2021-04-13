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خادم الحرمين: جعل الله شهر رمضان خيرًا وبركة على عموم المسلمين

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الرياض - محمد عبدالله - دعا بأن يكشف الوباء عن الجميع

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى عموم المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عزل وجل، أن يرفع عنا الوباء.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير».

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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