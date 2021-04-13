تحذير رسمي من منشآت تزعم جمع أموال لحفر آبار خارج المملكة

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من منشآت تدعو لجمع الأموال لحفر الآبار خارج المملكة، مؤكدًا أنه تمت إحالتها للجهات المختصة.

وقال الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رصدت الوزارة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدعي أنها مرخصة من وزارة التجارة».

وأضاف: «نحذر من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، ونؤكد أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة "إحسان" الوطنية».

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