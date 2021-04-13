السعودية اليوم/ قسم المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالله الجامعي يحصلان على اعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية



الرياض 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021 واس.

حصل قسم المختبرات الطبية، وبنك الدم، بمستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض، بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها فريق الاعتماد، كجزء من برامج الاعتماد الخاصة بكلية علماء الأمراض الامريكية.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي الدكتور معد الساعاتي أن هذا الاعتماد هو محل اهتمام إدارة المستشفى الجامعي والمستهدفات التي تسعى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتحقيقها للتطوير والتحسين المستمر وتذليل جميع الصعاب ليكون المستشفى واحداً من المستشفيات الرائدة في تقديم أفضل الخدمات الصحية.

وأوضحت مديرة قسم المختبرات وبنك الدم الدكتورة هند الحميدان أن هذا الاعتماد هو محصلة العمل الدؤوب، من فريق عمل قسم المختبرات الطبية، وبنك الدم، بمستشفى الملك عبد الله بن عبدالعزيز الجامعي، والذي نسعى من خلاله لرفع جودة الخدمات وتقديم رعاية صحية متكاملة لمراجعينا حيث يضعنا هذا الاعتماد كمركز رائد لضمان جودة المختبرات.

يشار إلى أن الحصول على اعتماد المختبرات، التابعة للكلية الأمريكية لعلم الأمراض، يشترط ضمان توفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى والأطباء وعامة المراجعين.

يشار إلى مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهو مستشفى تعليمي مجهز بسعة (300) سرير ويضم عيادات خارجية وغرف تنويم وكذلك قسم للإسعاف والطوارئ، إضافة إلى ذلك يتميز المستشفى بوجود ثلاثة مراكز تميز متكاملة في صحة المرأة واليافعين ونمو وتطور الطفل.

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18:55ت م

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