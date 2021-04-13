

ظهران الجنوب 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واس

وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب أكثر من 860 سلة غذائية رمضانية وأكثر من 500 كرتون من الدجاج على مستفيدي الجمعية من المحتاجين، مقدمة من عدد من الشركات والمؤسسات الخيرية.

وأوضح مدير الجمعية حسن القاضي أن الجمعية قامت بتأمين أجهزة كهربائية لعدد من المستفيدين ضمن مبادرة "الناس للناس" بقيمه إجمالية بلغت 350 ألف ريال.

// انتهى//

18:49ت م

0207





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي /جمعية البر الأهلية بظهران الجنوب توزع أكثر من 860 سلة غذائية رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.