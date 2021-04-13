شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول رمضان بالشرقية .. معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - درجة الحرارة العظمى قد تصل إلى 35 درجة

-الارصاد ينبه من حالة أمطار يصحبها نشاط في الرياح السطحية

أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة السحب الرعدية الممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية بالمنطقة الشرقية، ويشمل ذلك الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، وبقيق، ورأس تنورة، وبدأ الإنذار أمس الإثنين في تمام الساعة 9:00 ويستمر إلى اليوم الثلاثاء الساعة 10:00 مساء.

وجاء في التنبيه حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد، وذلك في الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، القرية العليا، وبدأ الإنذار اليوم الثلاثاء، الساعة 3:50 صباحا ويستمر إلى الساعة 06:00 مساء.

وأوضح خبير الطقس عبدالهادي العبدالهادي أن حالة الطقس المتوقعة على أجواء المنطقة الشرقية خلال هذا الأسبوع، تكون الأجواء معتدلة خلال النهار ودرجة الحرارة العظمى قد تصل إلى 35 درجة مئوية وتكون الأجواء خلال الليل من معتدلة إلى باردة نسبيا وتصل فيها درجات الحرارة ما بين 22 إلى 25 درجة مئوية.