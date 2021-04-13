شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الصحة : 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (951) حالة مؤكدة وتعافي (608) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8820) حالة منها (962) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (400228) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (384635) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (8)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6773) حالة ، كما تم إجراء (61853) فحصاً مخبرياً . ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).