العاهل السعودي مغردا: نتمنى الأمن والسلام للعالم في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، عن تمنيه أن يحمل شهر رمضان الأمن والاستقرار والسلام للعالم.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال العاهل السعودي: "ندعو الله أن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء"، في إشارة إلى جائحة كورونا.



وكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائلا: "نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.. كل عام وأنتم بخير".

والأحد، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان 2021.