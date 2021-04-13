فيديو.. قصة احتجاز الحرس الثوري أسرة القائم بالأعمال السعودي 1987

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف السفير المفوض السابق رضا النزهة والذي كان يشغل منصب قنصل السعودية في سفارة المملكة في إيران عام 1987 قصة احتجاز الحرس الثوري الإيراني لأسرة القائم بالأعمال السعودي بعد محاولة حجاج إيران احتلال الحرم المكي.

محاولة احتلال الحرم المكي

وقال السفير النزهة خلال استضافته في برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC إنه بعد أيام من محاولة الحجاج الإيرانيين احتلال الحرم المكي، كان في طريقه إلى طهران رفقة أحد أبناء القائم بالأعمال السعودي وبعد وصوله المطار وتقديم جوازات السفر إلى المسؤول في المطار لم يتم السماح لهم بالدخول بالرغم من أنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

الحرس الثوري يهين الدبلوماسيين

وتابع السفير السابق أنه بعد دقائق تم استدعاؤه إلى غرفة بها أحد ضباط الحرس الثوري وسأله عبر مترجم عن سبب قتل الحجاج الإيرانيين، فردّ السفير أن السعودية لا تقتل الحجيج بل تقدم لهم المساعدة والدعم منذ لحظة وصولهم أرض المملكة حتى المغادرة فما كان من ضابط الحرس الثوري إلا أن صفعه على وجهه بقوه ودفعه حتى سقط على الأرض.

وأضاف السفير الإيراني أن زوجة القائم بالأعمال كانت في المطار في انتظار ابنها ولما تأخر في الخروج دخلت الصالة للبحث عنه فتم احتجازها معهم مشيرًا إلى أنهم تركوا جالسين على الأرض بلا ماء ولا طعام لمدة 4 ساعات بالرغم من وجود طفل صغير بينهم.

وبعد فترة تم نصب كمين لهم حيث أوهموهم في المطار بأنه سيتم تأمين مركبتي أجرة لإجلائهم من المطار حفاظًا على سلامتهم حيث لن تقلهم سيارة السفارة لأنها تحمل لوحات دبلوماسية.

وأضاف السفير أنه بالفعل تم توفير سيارتي تاكسي لنقلهما لكن في الطريق تفاجأوا بخروج مجموعة من الأشخاص عليهم وقطعوا عليهم الطريق وضربوا ابن القائم بالأعمال ضربًا مبرحًا واعتدوا على القنصل حتى أصيب إصابات بليغة.

شارك الخبر