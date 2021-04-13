الصحة : 5 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الصحة إن هناك عدة نصائح يجب التقيد بها للحد من انتشار العدوى وهي ما يلي:

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الاعتذار عن التجمعات الأسرية.

الابتعاد عن أماكن التجمعات.

الإبلاغ عن المخالفات.

أخذ لقاح كورونا.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة⁩ أعلنت اليوم عن تسجيل (951) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (608) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (384,635) حالة ولله الحمد.

وبذلك يصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8820) حالة من بينها (962) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة في حين وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية (400228) حالة.

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.



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