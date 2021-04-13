المفتي حول صلاة التراويح : تحقيق مصلحة الناس بما لا يخالف الاحترازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الحكم الأفضل لأداء صلاة التراويح والعشاء وذلك بعد قرار وزارة الشؤون الإسلامية جمع صلاتي التراويح مع القيام وقصر المدة على 30 دقيقة.

حكم صلاة التراويح

وأشار مفتي المملكة ردًا على سؤال بهذا الشأن إلى أن صلاة التراويح سُنة والأهم هو الطمأنينة في الأركان، داعيًا الأئمة إلى النظر فيما يكون فيه مصلحة الجماعة، بما لا يخالف التعليمات المقررة للاحترازات الوقائية لهذه الجائحة.

وتابع فضيلة المفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى”.

وأضاف أنه ورد عن السيوطي، أن “النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى التراويح 20 ركعة، وإنما أدى صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها”.

مدة صلاة التراويح

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس، تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

فقد أوصت بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة؛ وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات؛ نظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًّا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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