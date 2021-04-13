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شكرا لقرائتكم الملك سلمان: نسأل الله أن يجعل شهر رمضان خيرًا وبركة وأن يرفع فيه الوباء والبلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13
كل عام وأنتم بخير.
الملك سلمان: نسأل الله أن يجعل شهر رمضان خيرًا وبركة وأن يرفع فيه الوباء والبلاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
سأل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الله عز وجل أن يرفع عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع الوباء والبلاء في هذا الشهر الكريم.
وقال الملك سلمان عبر تويتر :” نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.”
كل عام وأنتم بخير.
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