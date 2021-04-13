فيديو.. المرقوق السعودي على طريقة أهل الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

المرقوق السعودي من الأكلات المشهورة في المملكة، وتختلف طريقة عمله بحسب كل منطقة، وربما بحسب كل مدينة وكل بيت لاختلاف المكونات التي يتم إضافتها فيه.

مكونات المرقوق السعودي

وبالرغم من وجود مكونات عديدة في المرقوق إلا أن هناك مكونات أساسية مثل القرع، الكوسا، الباذنجان والفاصوليا واللحم، الليمون الأسود وغيرها من الإضافات التي قد تختلف بحسب الرغبة مثل الثوم والبصل والبهارات الناعمة.

طريقة عمل المرقوق

يتم أولًا خلط البصل مع الثوم مع البهارات الناعمة مثل الكركم والبقدونس والكزبرة الجافة ثم تقلب بشكل جيد مع قطعة من السمن ويمكن استبدال السمن بزيت عباد الشمس أو زيت الزيتون.

بعد ذلك يتم إضافة اللحم ويفضل لحم الغنم مع الإشارة أن البعض يقوم بعمل المرقوق بدون الخضراوات ويفضل أن يكون اللحم مختلطًا بالعظم ويكون اللحم طازجًا وغير مجمد.

بعد ذلك يتم إضافة الطماطم مع التقليب الجيد ثم القليل من الماء ثم نضيف عليها الملح والخضار (الفاصوليا، القرع، الكوسا) ونتركها على النار لمدة ربع ساعة.

أما العجين فيتم تحضيره باستخدام الطحين الأسمر حيث تعجن المكونات وتقطع إلى قطع صغيرة وبعد ربع ساعة يتم فردها ورقها، وتضاف على المرق وهو يغلي ونتركها من 3-5 دقائق حتى تنتفخ قليلًا ونزيحها إلى جانب القدر ونجعلها في أسفل القدر، ومن ثم نضيف عجينة تلو الأخرى بنفس الطريقة.

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