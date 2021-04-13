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خدمة فُرجت .. نافذة سخاء في شهر العطاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

خدمة فُرجت .. نافذة سخاء في شهر العطاء

أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون
خدمة فُرجت .. نافذة سخاء في شهر العطاء

متابعات الخليج 365 - الرياض


أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، خدمة فُرجت ، وهي خدمة إلكترونية يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

وأوضح حساب خدمة فُرجت عبر “تويتر”، أن المستفيدين من هذه الخدمة هم:

• جميع المحكومين الموقوفين في قضايا مالية غير جنائية.. مواطنين كانوا أو مقيمين.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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