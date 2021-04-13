خدمة فُرجت .. نافذة سخاء في شهر العطاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، خدمة فُرجت ، وهي خدمة إلكترونية يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.