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شكرا لقرائتكم خدمة فُرجت .. نافذة سخاء في شهر العطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13
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خدمة فُرجت .. نافذة سخاء في شهر العطاء
أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، خدمة فُرجت ، وهي خدمة إلكترونية يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.
وأوضح حساب خدمة فُرجت عبر “تويتر”، أن المستفيدين من هذه الخدمة هم:
• جميع المحكومين الموقوفين في قضايا مالية غير جنائية.. مواطنين كانوا أو مقيمين.
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