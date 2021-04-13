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الحالات الحرجة ترتفع لـ 962 والرياض تسجل 389 إصابة جديدة بـ كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

الحالات الحرجة ترتفع لـ 962 والرياض تسجل 389 إصابة جديدة بـ كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (608) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (384,635) حالة ولله الحمد.‎

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8820) حالة من بينها (962) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (951) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛

الرياض 389، مكة 212، الشرقية 144، عسير 38، المدينة المنورة 32

الحالات الحرجة ترتفع لـ 962 والرياض تسجل 389 إصابة جديدة بـ كورونا - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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