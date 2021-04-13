شكرا لقرائتكم خبر عن «العبير الطبية» تطلق حملة افتراضية خاصة برمضان تحدي 30 مليون خطوة لـ30 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقترب شهر رمضان الكريم ومعه تمتلئ طاولات الطعام بالأكلات اللذيذة، والموائد الفاخرة التي يتم تحضيرها معلنة وجبات الإفطار أو السحور. رمضان هو شهر مخصص للإحسان، ففيه نمتنع جميعا عن الطعام والشراب وعن كل رفاهيات الحياة لنشعر بغيرنا من ذوات الحاجة. إنه الشهر الذي تترسم فيه أنقى وأطهر اشكال العبادة، الروحانية والسكينة. شاركنا هذا العام لجعل رمضان متميزا بروحانيته، أمشي معنا في خطوات ثابتة لتحويل كل خطوة إلى صدقة جارية تمس أسر محتاجة. حول خطواتك اليومية إلى صدقة تطعم 15 عائلة محتاجة يوميا، ساهم كمواطن/مقيم في المملكة العربية السعودية لتحقيق هدف 30 مليون خطوة طيلة شهر رمضان المبارك لإطعام 450 عائلة محتاجة مقدمة من عائلة مجموعة العبير.

أطلقت مجموعة العبير الطبية بالتعاون مع فريق مسافات حملة رمضانية بإمتياز، حيث إن الهدف الرئيسي والأساسي يكمن في تشجيع وتحفيز المجتمع السعودي على اتخاذ رياضات المشي والركض، كجزء أساسي من حياتهم اليومية ابتداء من شهر رمضان الفضيل.

هدف المبادرة هو تجميع مليون خطوة يوميا من قبل جميع المشتركين في هذه المبادرة، من خلال حساب مجموع الخطوات التي تم مشيها/ ركضها لكل مشترك. حين يتحقق الهدف اليومي من مليون خطوة (800 كم) ستتقدم مجموعة العبير الطبية بالتعاون مع جمعيات خيرية، مثل جمعية مراكز الأحياء والجمعية النسائية الخيرية الأولى بمنح 15 أسرة محتاجة بسلال غذائية طيلة شهر رمضان الكريم، حيث يصبح مجموع السلال الغذائية 450 سلة مهداة إلى 450 عائلة محتاجة.

وستساعدكم مجموعة العبير الطبية على تحويل نواياكم الطيبة بفعل الخير وتقديم المساعدة للمجتمع من خلال هذه المبادرة. وسوف يتم توزيع جوائز وهدايا للمجموعات الرياضية، للأفراد (ذكورا وإناثا)، الأطفال تحت عمر 18 والأطفال تحت عمر 12. يجب عليكم استخدام الهاشتاق الخاص بالمبادرة #الحركة_بركة لتوثيق المسافات التي يتم اقتطاعها يوميا على حساب تويتر الخاص بمجموعة العبير الطبية [email protected] يمكنكم تتبع إنجازاتكم اليومية وإنجازات غيركم من خلال تطبيق Strava؛ حيث يجب عليكم تحميل التطبيق، وإنشاء حساب والانضمام لفريق المبادرة #الحركة_بركة وابتداء رحلة رمضانية روحانية صحية معنا.

اقتداء بالحديث النبوي عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس»، ندعوكم لتكونوا أصحاب منفعة للمجتمع الذي نعيش فيه من خلال المشي في خطى ثابتة نحو هدف واحد. أحصوا بركات الله عز وجل، عدوا النعم التي أنعم الله عليكم بها، وأشعروا بالفخر لكونكم جزءا من مبادرة يكمن هدفها الرئيسي في تحويل كل خطوة صغيرة كانت أم كبيرة إلى هدية تشبع جوع عوائل محتاجة.

أخطوا الخطوة معنا لتتعرفوا على الجانب الأفضل لشخصكم في شهر رمضان الكريم، كونوا التغيير الذي تريدون أن تروه في هذا العالم. أمشوا مع العبير.