«الأحوال المدنية»: لا يلزم تجديد البطاقة القديمة إلا قبل انتهائها بـ180 يومًا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يلزم تجديد البطاقة القديمة إلا قبل موعد انتهائها بـ180 يومًا.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يلزم الا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهاءها ب ١٨٠ يومًا، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره أن بطاقته القديمة سارية لمدة ست سنوات قادمة، فهل يحق له استبدالها في الوقت الحالي واستخراج بطاقة جديدة؟.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريًا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريا من سن ١٠-١٥ سنة.

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