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«الأحوال المدنية»: لا يلزم تجديد البطاقة القديمة إلا قبل انتهائها بـ180 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - إصدار الهوية الوطنية إجباري عند سن 15..

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يلزم تجديد البطاقة القديمة إلا قبل موعد انتهائها بـ180 يومًا.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يلزم الا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهاءها ب ١٨٠ يومًا، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره أن بطاقته القديمة سارية لمدة ست سنوات قادمة، فهل يحق له استبدالها في الوقت الحالي واستخراج بطاقة جديدة؟.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريًا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريا من سن ١٠-١٥ سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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