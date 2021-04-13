3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 389 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ212 حالة، ثم الشرقية 144 حالة.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن منطقة عسير سجلت 38 حالة والمدينة المنورة 32 حالة، وجازان 26، وحائل 25، والقصيم 22، وتبوك 21، والحدود الشمالية 12، ونجران والجوف 11 حالة لكل منهما، فيما سجلت الباحة 8 حالات.

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل «951» حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وتسجيل «8» حالات وفيات، وتسجيل «608» حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية «384.635» حالة.

وأكدت وزارة الصحة, ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 951 إصابة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة