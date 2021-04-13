جامعة الملك سعود تشترط اختبار «كورونا» قبل الدخول لمرافقها

أعلنت جامعة الملك سعود، إضافة خاصية اختبار كوفيد 19 في تطبيق الخدمات الإلكترونية للطلبة والطالبات، قبل دخول مرافق الجامعة وإجراء الاختبارات العملية.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أنه إشارةً إلى قرار لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة، فقد تقرر أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بُعد، أما العملية فيتطلب الدخول للخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات وإجراء اختيار كوفيد-19 قبل الدخول لمرافق الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أنه تم إضافة خاصية اختبار كوفيد-19 في تطبيق الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات التي تساعد في التحقق من احتمال إصابة الطلاب والطالبات بكورونا قبل الدخول.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى التأكد من سلامة الطلاب والطالبات الذين يستلزم حضورهم إلى الجامعة الأداء الاختبارات، مما يسهم في التصدي لانتشار فيروس كورونا داخل منشأت الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه يتم عمل ختبار كوفيد-19 مرة واحدة في اليوم وقبل الدخول إلى قاعة الاختبار.

وحول كيفية الدخول للخدمة، أوضحت انه يتم الدخول إلى تطبيق الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات واختيار أيقونة «اختبار كوفيد-19»، ثم الإجابة على جميع الأسئلة والانتظار لحين ظهور نتيجة الاختبار «قبول أو رفض دخول الاختبار».

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