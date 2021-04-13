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كيف يصل للحرم المكي المصرح لهم بالعمرة أو الصلاة؟.. «المرور» يوضح

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الرياض - محمد عبدالله - نشر روابط لخرائط جوجل..

أوضح المرور السعودي كيفية الوصول للمواطنين والمقيمين المصرح لهم، للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة أو للصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار المرور –عبر تويتر- إلى أنه روابط لخرائط جوجل كالتلي:
ـ موقف كدي، عبر الرابط:
ـ موقف الزاهر، عبر الرابط:
ـ موقف الجمرات، عبر الرابط:
ـ موقف طريق الأمير متعب «أنفاق المصافي»، عبر الرابط:


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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