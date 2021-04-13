كيف يصل للحرم المكي المصرح لهم بالعمرة أو الصلاة؟.. «المرور» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - نشر روابط لخرائط جوجل..
أوضح المرور السعودي كيفية الوصول للمواطنين والمقيمين المصرح لهم، للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة أو للصلاة خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار المرور –عبر تويتر- إلى أنه روابط لخرائط جوجل كالتلي:
ـ موقف كدي، عبر الرابط:
ـ موقف الزاهر، عبر الرابط:
ـ موقف الجمرات، عبر الرابط:
ـ موقف طريق الأمير متعب «أنفاق المصافي»، عبر الرابط:
كيف يصل (المصرح لهم) للحرم المكي الشريف أثناء قدومهم للعمرة أو للصلاة خلال شهر #رمضان المبارك— المرور السعودي (@eMoroor) April 13, 2021
موقف كديhttps://t.co/Cafdc6C40u
موقف الزاهرhttps://t.co/QgsLXtsqz4
موقف الجمراتhttps://t.co/scWjcFpO4m
موقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي)https://t.co/WCCZIGIWyN pic.twitter.com/AWTZM6szVg
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