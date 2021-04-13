كيف يصل للحرم المكي المصرح لهم بالعمرة أو الصلاة؟.. «المرور» يوضح

أوضح المرور السعودي كيفية الوصول للمواطنين والمقيمين المصرح لهم، للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة أو للصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار المرور –عبر تويتر- إلى أنه روابط لخرائط جوجل كالتلي:

ـ موقف كدي، عبر الرابط:

ـ موقف الزاهر، عبر الرابط:

ـ موقف الجمرات، عبر الرابط:

ـ موقف طريق الأمير متعب «أنفاق المصافي»، عبر الرابط:



كيف يصل (المصرح لهم) للحرم المكي الشريف أثناء قدومهم للعمرة أو للصلاة خلال شهر #رمضان المبارك



موقف كديhttps://t.co/Cafdc6C40u



موقف الزاهرhttps://t.co/QgsLXtsqz4



موقف الجمراتhttps://t.co/scWjcFpO4m



موقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي)https://t.co/WCCZIGIWyN pic.twitter.com/AWTZM6szVg — المرور السعودي (@eMoroor) April 13, 2021

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