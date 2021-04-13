البيئة: 5 نصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 نصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي ضمن حملة «النقص ولا الزود» التي أطلقتها المملكة لترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الهدر.

وأوضحت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن لترشيد الاستهلاك الغذائي يجب التخطيط لشراء المنتجات الغذائية التي تتماشي مع عدد الأسرة واحتياجاتها ولا تتسوق وأنت جائع.

ويجب عدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الوحدة لتجنب الهدر الغذائي وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة لها، وفقًا لوزارة البيئة.

ويبلغ الفقد والهدر في المملكة سنويا نحو 557 ألف طن من الأرز ويهدر الفرد نحو 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا، كما بلغت نسبة الهدر الغذائي بالمملكة 18.9٪ سنويًا بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال، وفقًا لمؤسسة الحبوب.

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