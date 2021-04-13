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تعود لـ69 عامًا.. صورة نادرة توثق إنارة الحرم المكي بالكهرباء لأول مرة

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الرياض - محمد عبدالله - التقطت في صفر 1373هـ..

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صورة نادرة للحرم المكي وهو منار بالكهرباء، وتعود إلى حوالي 69 عامًا.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين –عبر تويتر- أنها أول صورة للحرم المكي وهو مضاء بالكهرباء في مغرب ليلة 14 صفر 1373هـ.

يُذكر أنه تم تأدية أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام لشهر رمضان هذا العام مساء أمس الاثنين، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ضد .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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