مستشفى حفر الباطن يُنهي معاناة مريضة من ورم في الركبة

أسهم الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إنهاء معاناة مريضة من ورم أمام الركبة.

كانت المريضة تعاني من الورم منذ ما يقارب العشرين عامًا وتسبب في إعاقتها عن المشي.

وتبين بعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والاشعاعية وجود ورم يزن 2 كيلو، وقد باشر على الفور الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي إستمر 3 ساعات؛ حيث تم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى وأصبحت قادرة على المشي مرة أخري.

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