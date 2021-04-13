استشاري يتحدث عن أعراض ما بعد لقاح كورونا وجدولة الأدوية في رمضان

أوضح استشاري الصيدلية الإكلينيكية، محمد المزيني، أن أعراض ما بعد لقاح كورونا لا تؤثر على الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن جدولة الأدوية خلال فترة صيام رمضان تعتمد على نوعية الدواء والنمط الغذائي للمريض.

وقال المزيني، خلال استضافته في برنامج «اليوم» على قناة الإخبارية، إن أشهر أعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة والصداع وغيرها من الأعراض التي نشعر بها عند الإصابة بالإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه عن الشعور بتلك الأعراض يمكن أخذ باراسيتامول.

وأضاف المزيني، أن بعض أدوية الضغط تعتبر مدرة للبول، ولو أخذها الصائم بعد الإفطار وقبل أكل الطعام من الممكن أن تسبب له هبوطًا، مشيرًا إلى ان أدوية السكر والضغط تتوقف على النمط الغذائي للمريض.

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