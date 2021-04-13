قصة تحدٍ.. طالب سعودي يقهر إعاقة البصر ويحقق نجاحات لافتة

لم تمنعه إعاقة البصر من مواصلة مشوار حياته، بل كانت قوة عزيمته محركًا إضافيًا دفعه لحصد النجاحات والإنجازات، أينما حل.

عبدالرحمن بن عبدالكريم السعدون طالب كلية الشريعة بجامعة القصيم، استطاع أن يتغلب على فقدانه لبصره بتحقيق النجاحات والإنجازات في مجالات عديدة، ليصبح علامة مميزة في دراسته والبطولات الرياضية في المملكة.

ويقول عبدالرحمن السعدون، في لقائه مع قناة «الإخبارية»: بدأت في المرحلة الدراسية الابتدائية والمتوسطة في معهد النور للمكفوفين في بريدة، ثم انتقلت إلى ثانوية ولي العهد في برنامج الدمج مع المبصرين وبعد الانتهاء من المرحلة الثانوية انضممت إلى جامعة القصيم ودرست في كلية الشريعة في قسم الدراسات الإسلامية.

استطاع أن يتميز ويتفوق في دراسته الجامعية وترك أثرًا منذ يومه الأول بالجامعة، بحسب تقرير «الإخبارية» الذي أكد أن السعدون لم يكتف بالتميز في المجال العلمي فقط بل انضم أيضًا إلي أنشطة عمادة شئون الطلاب فنمت موهبته وتوالت إنجزاته في عدد من البطولات، كان آخرها بطولة المملكة لكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع التقرير: السعدون حصل على التفوق الأكاديمي بمعدل 4.97 درجات مما دفع المسؤولين ورئيس الجامعة الكتور عبدالرحمن بن حمدي منح الطالب عبدالرحمن السعدون منحة دراسية مجانية لمرحلة الماجيستير تقديرًا منها لمثابرته واجتهاده.

واختتم عبدالرحمن قائلًا، إن الأنشطة الطلابية لم تكن عائقًا أمام تفوقه الدراسي بل كانت داعمًا له.

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