«الصحة» تحدد كيفية تناول أدوية الضغط والسكري والكوليسترول في رمضان

حددت وزارة الصحة الأوقات المناسبة لتناول أدوية الضغط والسكري والكوليسترول والمعدة والجهاز الهضمي في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت وزارة الصحة في دليل أعدته أنه يفضل تناول أدوية الضغط بعد التراويح لتجنب الإحساس بالدوار، ويفضل أخذ مدرات البول بعد التراويح وذلك لتجنب الإحساس بالدوار كما لا يفضل تناولها قبل النوم لأنها بطبيعتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادئ.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب الالتزام باستخدام أدوية الكوليسترول بنفس الجرعة الموصوفة للمريض قبل رمضان بعد الإفطار.

وتوصي الدراسات الحديثة بالالتزام باستخدامها حتى لو كانتنسبة الكوليسترول غير مرتفعة للفئات الذين يعانون من أمراض أو عوامل للإصابة بالجلطات القلبية او السكتة الدماغية؛ حيث إنها تعمل على تقليل فرص الإصابة بها، وفقًا لوزارة الصحة.

ووفقًا لوزارة الصحة فإنه يفضل تناول الجرعة من أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي قبل السحور بنصف ساعة على الأقل، وتجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة، وإذا استمرت الأعراض حتى بعد تناول الأدوية، فيجب مراجعة الطبيب.

أدوية السكري في رمضان

أما بالنسبة لدواء السكري، فيجب استشارة الطبيب المختص قبل شهر رمضان لتتأكد من إنك قادر على الصيام في رمضان والتحليل في نهار رمضان لا يفطر حسب الفتاوىالشرعية، وقد يحتاج الأمر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكل منتظم من أجل تعديل الجرعة حسب ما يراه الطبيب، وفقًا لوزارة الصحة.

ووفقًا لوزارة الصحة فإن دواء «Glibenclamide» جرعة الإفطار منه كما هي ولأنها تسبب انخفاضًا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف وإذا استمر انخفاض سكر الدم، فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة طبيبك المختص.

أما أدوية «Metformin» فإذا كان المريض يستخدم الدواء ٥٠٠ ملغم مرة واحدة فيأخذ الحبة عند الإفطار إذا كان يأخذ حبتين في اليوم ٥٠٠ ملغم أو ١٠٠٠ ملغم فيأخذ حبة واحدة عند الإفطار وأخرى مع السحور، وإذا كان يستخدم المريض ثلاث حبات يوميا فيفضل اخذ حبتان بعد الإفطار وحبة وقت السحور، وإذا كان يأخذ اربع حبات فحبتان مع الإفطار وحبتان مع السحور، وفقًا لوزارة الصحة.

فيما تؤخذ أدوية Gliclazide مرة واحدة عند الإفطار، وإذا كان السكر متحكمًا فيه فمن الممكن تقليل الجرعة، وإذا كانت تؤخذ مرتان، فتؤخذ عند الإفطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكمًا فيه أكثر فيفضل تقليل جرعة السحور، وفقًا لوزارة الصحة.

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