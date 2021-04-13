إيقاف 176 متهما بالفساد

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع 700 متهماً في قضايا جنائية وإدارية. كما تم إيقاف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



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