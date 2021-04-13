ورشة عمل بوزارة العدل تستعرض التجربة القضائية البريطانية

وتناولت الورشة عدد من الموضوعات منها: التجربة القضائية البريطانية، ونظرة عامة على القضاء البريطاني، وآلية الإجراءات القضائية في المحاكم البريطانية، وحقوق المتهم في المملكة المتحدة، وجهود مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن وقَّعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية تضمنت تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المهن التنظيمية.
وتضمنت الاتفاقية نقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقًا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على جميع المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري.
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