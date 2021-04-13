السعودية | الصحة : تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 4:15 مساءً, 13 أبريل 2021 م
المناطق - الرياض
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (951) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (400228) حالة، من بينها (8820) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (962) حالة حرجة، كما سُجلت (608) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (384635) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6773) حالة بإضافة (8) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً.