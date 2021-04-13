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السعودية | الصحة : تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الصحة : تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 608 حالات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 4:15 مساءً, 13 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (951) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (400228) حالة، من بينها (8820) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (962) حالة حرجة، كما سُجلت (608) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (384635) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6773) حالة بإضافة (8) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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