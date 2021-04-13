شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتحصين إمارة الشرقية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبالتنسيق مع المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، تم تنفيذ مبادرة لتطعيم من يرغب من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية ضد فيروس كورونا والتوعية بأهمية أخذ اللقاح بديوان الإمارة.

وأكد سموه على ضرورة أن يبادر الجميع لأخذ اللقاح للوصول إلى أعلى نسبة وتحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

وقد بادر منسوبي إمارة المنطقة الشرقية بالحصول على التطعيم ضد الفيروس.