شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن 10 حدائق بالدمام : "متنفس للسكان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الحدائق تساهم في أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية الحدائق في مدن المنطقة وما تمثله من متنفس للسكان وتساهم في أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة.

وقال سموه من المهم أن نستغل الأماكن المفتوحة والحدائق العامة بطريقة مناسبة خاصة في هذه الأيام من خلال البعد عن التجمعات وتطبيق المفاهيم والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء عشر حدائق قامت امانة المنطقة الشرقية بإنشائها بمدينة الدمام بمجموع مساحات ٣٣٠٠٠ متر مربع والتي تقع بشرق ووسط وغرب الدمام بأحياء (المنتزه- العزيزية - طيبة - النورس - المحمدية - الجلوية - العنود - الواحة - الفرسان - الشعلة).

وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شرحاً لسموه عن المشاريع التي تتكون من مسطحات خضراء بنسبة 60٪ كما تم زراعة عدد ٢٤٠ شجرة ظل و٨٥٠ شجيرة مزهرة وتم عمل مضامير للمشاة ومسارات مشاة من الخرسانة المطبوعة ومجموعة العاب اطفال متضمنة العاب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والعاب ذكاء جدارية وارضيات من المطاط ومظلات شراعية ولوحة لتعليم اللغة الصينية ومدرج للفاعليات وتم انشاء ملعبين لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض، كما تم عمل بعض الجداريات الفنية ضمن مبادرة ملامح وطن. كما تحتوي الحدائق على مواقف سيارات منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وتم مراعاة تنفيذ معايير الوصول الشامل من مسارات ذوي الاعاقة البصرية ومنحدرات الارصفة.

حضر التدشين المهندس مازن باخرجي وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع.