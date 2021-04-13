شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق أعلى معدلات السلامة.. إجراءات وقائية مشددة بسوق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إلزام الباعة بتغليف المنتجات والتأكد من وضع ملصقات إرشادية وتحذيرية للتباعد ولبس الكمام

- التأكد من الاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية

قام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بمشاركة رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبد الهادي الشمري، ويرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

حيث قام بزيارة لمظلة رقم (2) و (4) و (5)، في أسواق التجزئة والجملة والورقيات حيث تجول داخل السوق، بهدف التأكد من الاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس "كورونا " في السوق.

واطلع خلال الزيارة على الركن الخاص بمنصة امتثال وما تحتويه من نشرات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، كما اطلع أيضا على الخطة التي تنفذها الأمانة في السوق والتي تضمنت عدد من الاجراءات والتدابير منها تقليص عدد بوابات السوق للتحكم في أعداد المتسوقين والتخفيف من حدة الازدحام، مع التأكد من سلامة المستفيدين من خلال تطبيق توكلنا، وفحص درجة الحرارة ولبس الكمامة، هذا بالإضافة الى اغلاق بعض المواقف بين المظلات للتخفيف من الزحام، وكذلك تكثيف الجانب الرقابي داخل السوق للتأكد من التباعد الجسدي والتقيد بوضع الكمامة، وكذلك حرص الأمانة على الحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة ومنها الشرطة، والتجارة، والصحة، للقيام بالعمل كل فيما يخصه، والتأكد من سلامة المعروضات وإلزام الباعة بتغليف المنتجات بأكياس التغليف الحراري، والتأكد من وضع ملصقات إرشادية وتحذيرية للتباعد ولبس الكمام، وفتح مظلة الطوارئ ونقل بعض الباعة والبسطات إليها لتخفيف الزحام.

كما التقى خلال الزيارة بعدد من المتسوقين والباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق، مؤكداً على جميع الباعة على ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة التي اتخذتها الأمانة، حرصا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع خطة الأمانة في شهر رمضان المبارك لأسواق النفع العام وأسواق الخضار والفواكه في الدمام، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها أمانة الشرقية لمنع انشار فايروس "كورونا " خلال شهر رمضان المبارك.

كما زار الجبير مختبر الأغذية المتنقل حيث اطلع على الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المختبر على كافة الخضار والفواكه والورقيات وأخذ عينات عشوائية قبل عرضها في السوق للتأكد من سلامتها للاستهلاك.

واطلع خلال زيارته التفقدية على الاجراءات التنظيمية لحركة الدخول والخروج من السوق لضمان انسيابية الحركة المرورية للمتسوقين وضمان عدم التكدس والزحام لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي ختام الزيارة وجه بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على السوق ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، خلال فترة العمل بالسوق، وتحقيق أعلى معدلات السلامة لضمان عدم الازدحام للمتسوقين، كما وجه أيضا بضرورة التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا "، مؤكدا على أن هذه الزيارات تأتي بهدف المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت، عبر مضاعفة أداء وأعداد الفرق الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا ".

وأكد أن الأمانة حريصة على تحقيق الأمن الصحي للمتسوقين عبر حزمة من الاجراءات الاحترازية التي تم وضعها، مشددا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الاجراءات النظامية مع أي منشأة مخالفة تتعلق بالصحة العامة أو بالإجراءات الاحترازية.