أمانة عسير تغلق معملاً لرقائق السمبوسة وتصادر 1200 كجم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ معملاً مخالفاً لإعداد رقائق السمبوسة، وذلك بعد مداهمة الموقع بمساندة أمنية.

افتقاد اشتراطات السلامة الصحية

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المعمل افتقد لأدنى اشتراطات السلامة الصحية ولوحظ به تدنٍّ واضح لمستوى النظافة، ووجود عمال يعملون دون التقيد بالضوابط والاشتراطات البلدية المعمول بها إضافة إلى افتقار المنشأة إلى الاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط وعدم وجود رخصة.

مصادرة السمبوسة قبل التوزيع

وأشار إلى أنه قد تم التحفظ على كامل المضبوطات والمقدرة بأكثر من 1200 كجم من رقائق السمبوسة مجهولة المصدر والتي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، فيما تم ضبط أكثر من 120 كجم من الدقيق الذي ثبت بعد معاينته عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي لتعفنه وظهور علامات الفساد عليه.

ونوه الحميدي إلى أن الأمانة لن تتهاون بتطبيق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة متابعات الخليج 365 والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان المبارك في تحقيق المكاسب للبعض على حساب صحة المستهلك، مؤكدا بأن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة طيلة أيام الشهر الكريم داعياً الجميع إلى سرعة الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940 .



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