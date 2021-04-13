جدول رمضان للعبادات والطاعات التي لها أجراً عظيماً لمؤديها

في شهر العبادات والطاعات لابد للمسلم أن يلتزم بأداء فرائض وعادات الشهر الفضيل ومن ضمن جهودنا في موقع نجوم قمنا بتوفير لكم هنا أجمل وأفضل جدول لأداء أهم العبادات التي تعود بالأجر العظيم لمؤديها في شهر العبادات والطاعة لأوامر الله والكف عما يعصيه، والجدول نبدأ بأحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة في وقتها.

أولاً/ الصلاة:-

أحب الأعمال إلى الله الصلاة في موعدها.

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صلاة الفجر مع سننه القبلية والبعدية مع قراء آية الكرسي بعد الصلاة. صلاة الظهر مع قراءة آية الكرسي بعد أدائها. صلاة العصر مع الأذكار وقراءة آية الكرسي. صلاة المغرب وقراءة آية الكرسي. صلاة العشاء مع تلاوة آية الكرسي بعد الصلاة. صلاة التراويح. أقلها 4 وأكثرها لا حد فيه.

ثانياً/ السنن:-

“12 ركعة تبني لك بيتاً في الجنة”

قبل الصلاة بعد 2 الفجر 2 2+2 الظهر 2 – العصر – – المغرب 2 – العشاء 2

ثالثاً/القيام:-

“كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل بـ 11 ركعة”

من قام الليل بـ 10 آيات: “لن يكتب من الغافلين”.

من قام الليل بـ 100 آية: “يكتب من القانتين”.

من قام الليل بـ 1000 آية: “يكتب من المقنطرين”.

رابعاً/ القرآن:-

“شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن”

مرة: يتم ختم القرآن مرة من خلال قراءة 4 صفحات بعد كل صلاة.

مرتين: 8 صفحات بعد كل صلاة.

3 مرات: 12 صفحة بعد كل صلاة.

خامساً/ الأذكار:-

“حصن المسلم”، “وأذكر ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها”

أذكار الصباح. أذكار المساء. أذكار الاستيقاظ. أذكار النوم. الأذكار بعد كل صلاة.

سادساً/ الطاعات:-

“ألف مرة كل يوم”

الاستغفار.

الصلاة على النبي.

التسبيح.

سورة الإخلاص 10 مرات يومياً.

سورة الملك والكافرون قبل النوم.

سابعاً/ الدعاء:-

“أثمن ثلاث ساعات في رمضان”