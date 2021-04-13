توقيت أذان المغرب والفجر ومعدل الصيام لأول يوم رمضان في مدن السعودية…

بكل فرح وسرور يطل علينا شهر رمضان المبارك في أول أيامه حاملاً معه عاداته المقدسة الجميلة التي يتحمس لأدائها كافة المسلمين في الوطن العربي والعالم أجمع، حيث يأتي رمضان لعام 2021 مع حال أفضل مما كان عليه العام الماضي حيث أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على أداء العبادات والعادات التي يشتهر بها شهر الخيرات على صعيد إغلاق المساجد وحظر التجوال في أغلب دول العالم العربي مما أدى لفقدان جزء كبير من طعم الشهر المبارك، حيث يحلو الشهر بأداء الصلوات في المساجد واهمها صلاة التراويح المعروفة، وفي هذا المقال نضع لكم التوقيت الرسمي لصلاة الفجر والمغرب لأول يوم في شهر رمضان المبارك لأهم مدن المملكة العربية السعودية.

موعد أذان الفجر والمغرب في 1/رمضان/1442 لأهم مدن السعودية وعدد ساعات الصيام

المدينة توقيت أذان الفجر (بدء الصيام) توقيت أذان المغرب “وقت الإفطار” ساعات الصيام لهذا اليوم المدينة المنورة 04:43 ص 06:44 م 14 ساعة و1 دقيقة مكة المكرمة 04:46 ص 06:40 م 13 ساعة و54 دقيقة الرياض 04:14 ص 06:15 م 14 ساعة ودقيقة جدة 04:49 ص 06:43 م 13 ساعة و54 دقيقة أبها 04:40 ص 06:27 م 13 ساعة 47 دقيقة الطائف 04:44 ص 06:38 م 13 ساعة و54 دقيقة جيزان 04:41 ص 06:26 م 13 ساعة و45 دقيقة تبوك 04:48 ص 06:59 م 14 ساعة و 11 دقيقة الخبر 03:57 ص 06:03 م 14 ساعة و 6 دقائق الخرج 04:12 ص 06:12 م 14 ساعة بالضبط حفر الباطن 04:11 ص 06:21 م 14 ساعة و 10 دقائق نجران 04:34 ص 06:20 م 13 ساعة و46 دقيقة الجبيل 03:58 ص 06:05 م 14 ساعة و7 دقائق حائل 04:29 ص 06:38 م 14 ساعة و9 دقائق ينبع 04:49 ص 06:50 م 14 ساعة و دقيقة واحدة

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المصدر:prayertim.es.

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