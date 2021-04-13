شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تغلق 8 أسواق شهيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة جدة خلال الساعات الماضية 105 أسواق ومحلات في المحافظة، بينها 8 أسواق شهيرة في المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بهدف الحد من انتشار ⁧‫فايروس كورونا⁩.

ونفذت الأمانة 4655 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، رصدت خلالها 202 مخالفة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق عدة أسواق، منها مركز تجاري مكون من 7 طوابق ويضم بداخله 190 منشأة، وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وغياب التباعد الجسدي بين المتسوقين، يقع في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وأعادت البلدية إغلاق سوق البدو الشعبي الشهير في المنطقة التاريخية، لتكرار مخالفات الإجراءات الاحترازية، وإغلاق 4 أسواق شعبية بمنطقة حراج الصواريخ.

وفي نطاق بلدية جدة الجديدة تم إغلاق سوق الشاطئ بحي الزهراء، بعد رصد مخالفة تكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية من قبل المنشآت والمتسوقين وغياب التباعد الجسدي، كما أغلقت بلدية البلد الفرعية سوقا شعبيا لعدم الامتثال للبروتوكولات الوقائية.

وشملت جولات الأمانة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة أسواقا تجارية ومجمعات كبرى، وتم الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن «الشؤون البلدية».