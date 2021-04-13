تنويه .. إعادة لخبرنا رقم 87 برجاء اعتمادها وشكراً



عرعر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه اليوم , لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ابراهيم الشويمان.

واستمع إلى شرح عن ما حققه الفرع من أعمال وإنجازات ومشاركات الفرع , منها إعادة تأهيل وادي عرعر ومبادرات التشجير في العديد المنتزهات البرية ,بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية في مجالات الزراعة والبيئة والمياه.

وشدد سموه على أهمية مضاعفة الجهود وفق خطط استراتيجية فاعلة للنهوض بمجالات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة انطلاقاً من استراتيجية الوزارة وميزات المنطقة واحتياجاتها، مبيناً أن قضايا البيئة والمياه والزراعة باتت قضايا ذات أولوية في سلم الاهتمامات الدولية.

كما أشاد بخطط وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة وما حققته من قفزات نوعية يلمسها الجميع في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- .

// انتهى //

15:42ت م

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