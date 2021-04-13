السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان تنظم المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 2021



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

نظمت جامعة الأمير سلطان ممثلة في معمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (AIDA) وبرعاية مشتركة من المكتبة الرقمية

وهدف المؤتمر الذي استمر على مدى يومين إلى توفير فرص للباحثين السعوديين والدوليين لتقديم نتائج أبحاثهم الجديدة وتبادل المعلومات مع المهتمين بالأبحاث.

واختتم المؤتمر الذي أقيم عن بعد بتقديم 44 ورقة بحث، و10 ملصقات من أصل 145 ملصقًا تم تقديمها من 22 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى 8 أوراق بحثية، وإلقاء 5 كلمات رئيسة، وحلقة نقاش، و5 ورش عمل تقنية حضرها ما يقارب 500 متدرب ملتحق بالورشة و1300 مشترك.

وأوضح رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني، أن المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات(CAIDA) 2021 سيوفر فرصة فريدة لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية وطرق استخدامه لخلق مستقبل واعد للجميع، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت بالفعل بنية تحتية ممتازة لبيانات البحث مع مجموعة متنوعة من الموارد لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي(NSDAI).

// انتهى //

15:29ت م

0131



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسنظمت جامعة الأمير سلطان ممثلة في معمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (AIDA) وبرعاية مشتركة من المكتبة الرقمية السعودية IEEE، المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (CAIDA) 2021.وهدف المؤتمر الذي استمر على مدى يومين إلى توفير فرص للباحثين السعوديين والدوليين لتقديم نتائج أبحاثهم الجديدة وتبادل المعلومات مع المهتمين بالأبحاث.واختتم المؤتمر الذي أقيم عن بعد بتقديم 44 ورقة بحث، و10 ملصقات من أصل 145 ملصقًا تم تقديمها من 22 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى 8 أوراق بحثية، وإلقاء 5 كلمات رئيسة، وحلقة نقاش، و5 ورش عمل تقنية حضرها ما يقارب 500 متدرب ملتحق بالورشة و1300 مشترك.وأوضح رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني، أن المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات(CAIDA) 2021 سيوفر فرصة فريدة لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية وطرق استخدامه لخلق مستقبل واعد للجميع، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت بالفعل بنية تحتية ممتازة لبيانات البحث مع مجموعة متنوعة من الموارد لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي(NSDAI).// انتهى //15:29ت م0131

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