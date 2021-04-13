

بريدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة ببريدة اليوم - وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة - الذين هنأوا سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والإيمان ويحفظه من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

// انتهى //

15:24ت م

0128





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات المهنئين بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.