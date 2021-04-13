السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يُكرِّم العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية



المدينة المنورة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم , العشرة الأوائل من الطلاب والطالبات بتعليم المنطقة بعد فوزهم بمسابقة مدرستي الرقمية.

وهنأ سموه الفائزين والفائزات نظير ما حققوه من مراكز متقدمة بالمسابقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحصيلهم العلمي والمعرفي.

وأشار مدير تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم إلى أن مسارات المسابقة تضمنت ثلاثة مجالات هي: التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة التعلُم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وتعزيز الوعي المهني لثقافة التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، إضافة إلى ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

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15:19ت م

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