السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة



جيزان 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو الإفتاء المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة, ومدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان عبدالله بن علي حمدي.

وتسلم سمو أمير المنطقة في مستهل اللقاء التقرير السنوي لإنجازات فرع الإفتاء بجازان لعام 1441هـ، مستمعاً لشرح مفصل عما تضمنه التقرير من أرقام وإحصائيات، والأعمال المناطة بالرئاسة العامة للإفتاء وجهودها في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم في كل ما يهمهم في دينهم ودنياهم، والمساهمة في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد سموه أهمية الأعمال والواجبات التي تقوم بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.

// انتهى //

14:58ت م

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