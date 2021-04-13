السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1911 إصابة جديدة بكورونا



رام الله 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1911 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 182 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 536 مصابا.

// انتهى //

14:56ت م

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رام الله 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و18 وفاة، و 2348 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 182 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 536 مصابا.// انتهى //14:56ت م0120

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