السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية موزمبيق في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : // بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين بشدة هذا العمل الإجرامي المشين، لأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وبالغ المواساة، مؤكداً التضامن مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان، والأعراف، والمواثيق الدولية، راجياً للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا أي سوء أو مكروه //.

// انتهى //

14:47ت م

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الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما.وقال سمو ولي العهد : // بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين بشدة هذا العمل الإجرامي المشين، لأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وبالغ المواساة، مؤكداً التضامن مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان، والأعراف، والمواثيق الدولية، راجياً للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا أي سوء أو مكروه //.// انتهى //14:47ت م0118

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