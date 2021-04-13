

الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما.

وقال الملك المفدى: // علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين وقوفنا مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان، والأعراف، والمواثيق الدولية، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا سوءاً أو مكروهاً //.

// انتهى //

14:46ت م

0117





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية موزمبيق في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.