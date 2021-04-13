السعودية اليوم / سمو أمير نجران يبارك تكليف الشهراني مديراً لسجون المنطقة



نجران 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الجهود التي بذلها العميد خالد بن فالح البقمي مدير سجون نجران طيلة فترة عمله بالمنطقة، وكانت محل التقدير حيث تم تكليفه مساعداً لمدير عام السجون للعمليات، متمنياً سموه له التوفيق في خدمة الوطن.

وبارك سمو أمير منطقة نجران تكليف العميد محمد بن سيف الشهراني مديراً لسجون المنطقة، متمنياً له التوفيق في خدمة العمل والمصلحة العامة.

وعبر الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة واعداً ببذل قصارى الجهود لخدمة العمل وتحقيق التطلعات.

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14:46ت م

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