السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس الغرف السعودية



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس الغرف

وأعرب سموه عن شكره على تهنئته، سائلاً الله سبحانه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

14:42ت م

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الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.وأعرب سموه عن شكره على تهنئته، سائلاً الله سبحانه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //14:42ت م0115

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