السعودية اليوم / جامعة نجران تصدر تقريرها الختامي للتعليم -عن بُعد- بكلية العلوم والآداب



نجران 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أصدرت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب، تقريرها الختامي لإحصائيات التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، حيث بلغ عدد المستخدمين لجميع الشعب 154537 مستخدمًا .

وأظهر التقرير تنفيذ 9914 ملفًا علميًا، و 9126 جلسة افتراضية، وبلغت المدة الإجمالية للجلسات الافتراضية التي نفذتها الكلية 10729 ساعة، فيما بلغ عدد التقييمات للطلبة والطالبات 3593 تتمثل في الاختبارات والواجبات الإلكترونية، و 4513 لوحة مناقشة، ومحادثات البريد الإلكتروني 12464 محادثة، و 55867 محادثة فورية لجميع الشُعَب، و 7074 بطاقة دعم فني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما بلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية 145659 طالباً وطالبة .

وأكد عميد كلية العلوم والآداب الدكتور عبدالرحمن آل معدي، حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، لاستثمار أنظمة وخدمات التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة في تحقيق نواتج تعلم المقررات والبرامج الأكاديمية .

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14:39ت م

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